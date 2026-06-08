C' è chi viene e c' è chi va in casa Valtur | perfezionato l' accordo con Mastellari
Il 8 giugno 2026, la società brindisina ha annunciato di aver concluso un accordo con l’atleta Martino Mastellari per la prossima stagione sportiva.
BRINDISI - C'è chi va e c'è chi viene in casa Valtur. Oggi, lunedì 8 giugno 2026, la società brindisina annuncia “con soddisfazione” di aver perfezionato un accordo valido per la prossima stagione sportiva con l'atleta Martino Mastellari. Contestualmente, a un anno dall'arrivo, le strade della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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