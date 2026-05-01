Durante l'estate nella capitale, si sono registrati diversi movimenti nel mercato del calcio. L'allenatore è confermato sulla panchina e sta preparando le sue strategie per la prossima stagione, mentre alcune figure chiave all’interno della squadra potrebbero essere sostituite o cambiare ruolo. Le trattative con nuovi giocatori sono in corso, e alcune partenze sono state già ufficializzate, segnando un periodo di cambiamenti per il club.

L'estate sotto il sole della Capitale si presenta più calda che mai. Gasperini è rimasto in sella e attende di pianificare il futuro con il club ma molte cose attorno a lui cambieranno. Dal ds ai medici fino ai calciatori: se non sarà rivoluzione, poco ci manca. Tra addii già decisi di chi non ha convinto e chi sogna altri lidi e i sacrifici che il Fair Play Finanziario costringerà a fare, il club giallorosso si prepara all'ennesimo e intenso via vai. Permanenza scontata o quasi per i veterani Mancini e Cristante. Nonostante qualche idea di scelte forti a fine campionato, i rinnovi dei due ex Atalanta sono soltanto da firmare e, con la volontà di Gasp di tenerli come nucleo fondante del gruppo, difficilmente i Friedkin imporranno altre idee.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Chi viene e chi va: ecco le mosse giallorosse per il futuro

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