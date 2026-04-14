In Leonardo, si susseguono le voci riguardanti i cambiamenti nel personale mentre Lorenzo Mariani non ha ancora iniziato il suo incarico. Si fanno anche nomi di chi potrebbe lasciare l’azienda, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali. Le informazioni circolano tra dipendenti e fonti vicine alla società, creando un certo fermento interno. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Il successore di Cingolani non è ancora sbarcato, ma già si parla di un fedelissimo pronto a dargli manforte. Mentre sul futuro di Helga Cossu. Lorenzo Mariani non è ancora arrivato, ma in Leonardo, come nelle migliori tradizioni, le indiscrezioni su chi sbarca e chi lascia sono già iniziate. E non poteva essere diversamente, visto che alcune nomine fatte dal suo predecessore Roberto Cingolani avevano avuto effetti molto divisivi in azienda. Ma cominciamo dalle new entry a Piazza Monte Grappa. Da MBDA, la società missilistica di cui proprio Mariani era diventato amministratore delegato una volta toccata con mano l’impossibilità di convivere con l’ex ministro del governo Draghi, è in arrivo Angelo Sena, suo stretto collaboratore nel ruolo del capo delle relazioni istituzionali Italia.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Leonardo, chi viene e chi va: le voci sul nuovo corso Mariani

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