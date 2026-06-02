Il bilancio 2025 di Unica Reti, società che gestisce le reti idriche e del gas in 30 comuni della provincia di Forlì-Cesena, è stato approvato. Nel documento si segnala un utile record di 4,7 milioni di euro previsto per l’anno, risultato che rappresenta una cifra elevata rispetto agli anni precedenti. La società patrimoniale ha comunicato ufficialmente i dati relativi alla gestione economica dell’ultimo esercizio.

È stato approvato il bilancio 2025 di Unica Reti, la società patrimoniale delle reti idrico e gas dei 30 comuni di Forlì-Cesena. A fronte di un valore della produzione di 12.796.707 euro, con un margine operativo lordo pari all’85,4% e un utile di 4.759.077 euro, il bilancio 2025 fa registrare un dividendo destinato ai Comuni soci pari a 4 milioni di euro, il valore più alto distribuito nei 24 anni di attività di Unica Reti. Con questo ultimo risultato, negli anni sono stati distribuiti 47.800.000 euro in totale, oltre agli interventi realizzati nel settore idrico e gas a beneficio dei Comuni stessi. Dal 2019 Unica Reti ha sostenuto investimenti per 18 milioni di euro nel settore idrico e 8 milioni nel settore gas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Unica Reti. Approvato il bilancio: nel 2025 utile record da 4,7 milioni di euro

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Varese - Bilancio approvato, tra protagonisti e comparse

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