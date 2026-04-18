Bilancio record per la banca ravennate utile netto da 42 milioni di euro | approvato un doppio dividendo

L’assemblea dei soci della banca di Ravenna si è riunita al Teatro comunale di Russi e ha approvato all’unanimità i risultati finanziari del 2025. La banca ha registrato un utile netto di 42 milioni di euro, segnando un record. Durante l’incontro, è stato anche deciso di distribuire un doppio dividendo. La capogruppo comprende anche altre tre banche, tra cui quella di Imola e quella di Lucca e del Tirreno.

L’assemblea dei soci della Cassa di Ravenna, presieduta da Antonio Patuelli, riunitasi al Teatro comunale di Russi, ha approvato all'unanimità i risultati 2025 della Cassa di Ravenna, capogruppo del Gruppo omonimo che comprende anche Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno oltre a tre.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Cassa di Ravenna: il bilancio. Utile record e doppio dividendodi Giorgio Costa RAVENNA Si chiude un 2025 d’oro per La Cassa di Ravenna e il gruppo di cui è alla guida e che comprende anche la Banca di Imola e il... Banca Generali: Utile netto in crescita al 3,4% nel 2025 e dividendo in aumento a 2,9 euro per azione.Banca Generali chiude il 2025 con un utile netto di 445,8 milioni di euro, superando le aspettative degli analisti, e propone un dividendo 2026 di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bilancio record per la banca ravennate, utile netto da 42 milioni di euro: approvato un doppio dividendo; Assemblea Cassa di Ravenna. Approvato bilancio record; Brescia, bilancio 2025: avanzo da 110,5 milioni e investimenti record a 183 milioni - BresciaToday; Banca di Piacenza: l'Assemblea dei soci dà il via libera al bilancio dei record. HTI, bilancio record nel 2025: ricavi a 1,622 miliardi e 5.000 dipendenti nel mondoIl gruppo altoatesino chiude il 2025 con 221 milioni in più, investe su R&S e formazione e annuncia i grandi progetti tra Italia, India e Messico. nordest24.it Assemblea Cassa di Ravenna. Approvato bilancio recordEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Svizzera, numeri record… ma non tutto va bene BLS nel 2025 76 milioni di passeggeri Crescita continua Puntualità in miglioramento Ma bilancio in perdita (-10,3 milioni) Tutti i dettagli nell’articolo facebook il bilancio dell'Eurolega @VirtusBo. 17° posto e record di 14-24 x.com