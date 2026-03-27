L’Automobile Club Catania sta preparando la 49ª edizione della Catania-Etna, una cronoscalata automobilistica che si terrà il 9 e 10 maggio. L’evento si svolge ogni anno tra le strade del territorio e richiama partecipanti da diverse regioni. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più noti nel calendario motoristico locale e nazionale.

L’Automobile Club Catania è al lavoro per l’organizzazione della 49ª edizione della Catania-Etna, la storica cronoscalata automobilistica in programma il 9 e 10 maggio prossimi, tra gli appuntamenti più attesi del panorama motoristico regionale e nazionale. La macchina organizzativa si è messa in moto con largo anticipo, avviando il confronto con gli enti locali coinvolti e attivando tutte le procedure necessarie per garantire anche quest’anno un evento all’altezza della tradizione. L’obiettivo è quello di confermare e, se possibile, superare i risultati della scorsa edizione, che ha registrato grande partecipazione di piloti, pubblico e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - L’Automobile Club Catania al lavoro per la 49esima Catania-Etna: appuntamento il 9 e 10 maggio

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