Intelligenza artificiale ed etica a Palazzo degli Elefanti il convegno Sintrop-IA

Intelligenza artificiale, etica e innovazione tecnologica al centro di un convegno in programma giovedì 11 giugno a Catania. A partire dalle 16, l'aula consiliare di Palazzo degli Elefanti accoglie «Sintrop-IA. L'etica dell'ordine per un nuovo umanesimo tecnologico», incontro promosso dal Comune. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Nel quinto capitolo della Magnifica Humanitas, il Pontefice dedica un'ampia riflessione all'impiego dell'intelligenza artificiale nei conflitti contemporanei. L'Enciclica mette in guardia dal rischio che la tecnologia, sganciata dalla responsabilità etica, renda più ra x.com

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