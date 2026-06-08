Intelligenza artificiale ed etica a Palazzo degli Elefanti il convegno Sintrop-IA

Da cataniatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Intelligenza artificiale, etica e innovazione tecnologica al centro di un convegno in programma giovedì 11 giugno a Catania. A partire dalle 16, l'aula consiliare di Palazzo degli Elefanti accoglie «Sintrop-IA. L'etica dell'ordine per un nuovo umanesimo tecnologico», incontro promosso dal Comune. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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