Investe un pedone e fugge in auto | inseguito e arrestato nella notte pirata della strada 19enne

Nella notte, un giovane di 19 anni è stato fermato dalla polizia dopo aver investito un pedone e poi essere fuggito senza fermarsi. L’uomo ha proseguito la corsa in auto, ignorando le richieste di fermarsi degli agenti e cercando di allontanarsi. L’arresto è scaturito da un inseguimento che si è concluso con la sua cattura. La persona investita è stata soccorsa sul posto, mentre il giovane è stato portato in caserma.

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla polizia locale per omissione di soccorso e resistenza. Ha investito un pedone, è scappato in auto senza prestare soccorso e non si è fermato all'alt degli agenti. È risultato anche positivo all'alcol test e al pretest per le sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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