Arezzo | travolge e uccide cane per strada Poi fugge sotto gli occhi del padrone Caccia al pirata

Ad Arezzo, questa mattina, un uomo ha investito un cane con l’auto e poi si è allontanato senza prestare soccorso, sotto gli occhi del proprietario dell’animale. L’incidente ha causato la morte dell’animale, e subito dopo si è avviata una caccia al conducente responsabile. La polizia sta cercando di rintracciare il veicolo e il pirata della strada.

AREZZO – Episodio choc ad Arezzo. Un uomo ha investito e ucciso con l’auto stamattina, 6 aprile 2026, un cane ed è andato via senza dare soccorso. E’ successo in via dell’Acropoli. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una Toyota di colore grigio, che – riportano testimoni – procedeva a velocità sostenuta, non si sarebbe fermato dopo l’impatto. Il proprietario dell’animale, un 40enne, avrebbe tentato di segnalare al veicolo di rallentare ma l’investimento c’è stato lo stesso e, a quanto emerge, il conducente anziché rallentare avrebbe sterzato andando a travolgere l’animale vicino al padrone. Accertamenti della polizia di Stato che sta acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo: travolge e uccide cane per strada. Poi fugge sotto gli occhi del padrone. Caccia al pirata Travolge un 74enne in bici e fugge: caccia al pirata della strada nella BassaIncidente ad Aiello del Friuli nella mattinata del 18 febbraio: l’anziano è finito in ospedale con lievi ferite. Incidente ad Eboli, auto travolge un ciclista e fugge: caccia al pirata della stradaEnnesimo incidente, nel tardo pomeriggio di ieri, ad Eboli, dove un giovane straniero a bordo della sua bici è stato investito nella contrada... Argomenti più discussi: Pirata della strada travolge e uccide un cane; Treno travolge e uccide una persona: disagi per ore sulla linea Milano-Lecco. Arezzo, travolge e uccide un cane per vendicarsi del proprietario che lo invitava a rallentareL'uomo mentre teneva il cane al guinzaglio, è stato sfiorato da un Suv che viaggiava a una velocità troppo elevata. Gli ha fatto segno di andare più piano e il guidatore, per tutta risposta, ha invest ... corrierefiorentino.corriere.it Pirata della strada travolge e uccide cane ad ArezzoIncidente in via dell’Acropoli, cane di 14 anni colpito vicino al padrone. La denuncia di Enpa e dell'Amministrazione ... gonews.it Arezzo Casa ha pubblicato, insieme al Comune di Arezzo, una procedura aperta per lavori su dodici fabbricati. L’intervento verrà finanziato con una procedura di partenariato pubblico-privato, prevista tramite risorse PNRR facebook PROVVEDIMENTI: TR 18743 (FIRENZE-AREZZO) cancellato, viaggiatori con treno straordinario in partenza alle ore 08:30. #treni x.com