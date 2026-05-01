Il castello di Dunrobin si trova sulla costa del Moray Firth, nella Scozia settentrionale, e si distingue per le sue guglie coniche che si ergono contro il cielo. All’interno, gli ambienti richiamano le atmosfere di una favola, mentre i giardini circostanti sono tra i più spettacolari della zona. La struttura non presenta un aspetto austero, ma si presenta come una residenza fiabesca, con interni e spazi esterni curati nei minimi dettagli.

Lungi dall’essere un castello che lascia il segno per la sua austerità, con quello di Dunrobin ci troviamo di fronte al classico castello delle favole, con le sue guglie coniche che svettano contro il cielo della Scozia settentrionale, sulla costa del Moray Firth. È la dimora più settentrionale tra le grandi case storiche scozzesi, ha 189 stanze e una storia che attraversa otto secoli senza interruzioni. La storia di Dunrobin. A vivere a Dunrobin è stata una delle famiglie più influenti nella storia britannica: i Sutherland. Una casata che per secoli ha intrecciato alleanze, matrimoni strategici e proprietà su buona parte del territorio britannico, e che proprio qui ha messo radici già a partire dal Duecento.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il castello di Dunrobin, tra interni da favola e giardini spettacolari

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