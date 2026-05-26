Il Castello di Thun si trova nella Val di Non, nel Trentino-Alto Adige, ed è distinto dal suo omonimo svizzero. La fortezza, circondata da ampi giardini e strutture fortificate, si trova in una zona verde del territorio. La sua posizione e le caratteristiche architettoniche lo rendono un esempio di fortificazione storica italiana. La struttura è immersa nel paesaggio naturale della regione e rappresenta un elemento di rilievo nel patrimonio locale.

Da non confondere con il suo omonimo svizzero, il Castello di Thun della Val di Non, è un gioiello tutto italiano immerso nel verde del Trentino-Alto Adige. Qui, tra paesaggi alpini, aria fresca e meleti, svetta la sua sagoma rigorosa, fatta di mura compatte, bastioni e torri. È forse proprio questo dettaglio austero che rende così interessante il maniero trentino: non nasce per stupire il visitatore contemporaneo. Al contrario, si erge fiero per rappresentare il potere di una delle famiglie più influenti della zona. La residenza dei conti Thun, abitata per oltre sette secoli, conserva ancora oggi qualcosa di raro nel panorama castellano italiano. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Thun, il castello in Val di Non tra fortificazioni e ampi giardini

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