Castello della Cecchignola vuole la sua strada | 150 persone in piazza per via Kobler

Notizia in breve

Circa 150 persone si sono radunate in piazza per protestare contro la gestione della viabilità sulla via Kobler, nel quartiere dell'Ardeatino. La manifestazione si è concentrata sulla zona tra Cecchignola e Fonte Meravigliosa, sollevando questioni relative alle condizioni e alle problematiche del traffico locale. La protesta ha coinvolto residenti e cittadini, senza indicazioni di interventi o decisioni ufficiali.