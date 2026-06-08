Castello della Cecchignola vuole la sua strada | 150 persone in piazza per via Kobler
Circa 150 persone si sono radunate in piazza per protestare contro la gestione della viabilità sulla via Kobler, nel quartiere dell'Ardeatino. La manifestazione si è concentrata sulla zona tra Cecchignola e Fonte Meravigliosa, sollevando questioni relative alle condizioni e alle problematiche del traffico locale. La protesta ha coinvolto residenti e cittadini, senza indicazioni di interventi o decisioni ufficiali.
Si torna a discutere della viabilità nel quadrante dell'Ardeatino, in particolare tra Cecchignola e Fonte Meravigliosa. Al centro del dibattito, come da ormai quasi vent'anni, c'è il prolungamento di via Giovanni Kobler. Sit-in per il prolungamento di via KoblerSabato 6 giugno il comitato di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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