Castello della Cecchignola vuole la sua strada | 150 persone in piazza per via Kobler

Da romatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circa 150 persone si sono radunate in piazza per protestare contro la gestione della viabilità sulla via Kobler, nel quartiere dell'Ardeatino. La manifestazione si è concentrata sulla zona tra Cecchignola e Fonte Meravigliosa, sollevando questioni relative alle condizioni e alle problematiche del traffico locale. La protesta ha coinvolto residenti e cittadini, senza indicazioni di interventi o decisioni ufficiali.

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 Si torna a discutere della viabilità nel quadrante dell'Ardeatino, in particolare tra Cecchignola e Fonte Meravigliosa. Al centro del dibattito, come da ormai quasi vent'anni, c'è il prolungamento di via Giovanni Kobler. Sit-in per il prolungamento di via KoblerSabato 6 giugno il comitato di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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