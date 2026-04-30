Global Sumud Flotilla oltre un migliaio di persone in piazza Castello | il presidio davanti alla Prefettura poi il corteo

Oltre un centinaio di persone si sono radunate questa mattina in piazza Castello a Torino, davanti alla Prefettura, per un presidio organizzato dagli attivisti pro Palestina del coordinamento locale. Dopo il sit-in, il gruppo ha proseguito con un corteo lungo le vie del centro cittadino. Il motivo della manifestazione è legato alla richiesta di libertà per la Palestina e Gaza, in seguito al blocco della missione umanitaria denominata Global Sumud Flotilla.