Global Sumud Flotilla oltre un migliaio di persone in piazza Castello | il presidio davanti alla Prefettura poi il corteo
Oltre un centinaio di persone si sono radunate questa mattina in piazza Castello a Torino, davanti alla Prefettura, per un presidio organizzato dagli attivisti pro Palestina del coordinamento locale. Dopo il sit-in, il gruppo ha proseguito con un corteo lungo le vie del centro cittadino. Il motivo della manifestazione è legato alla richiesta di libertà per la Palestina e Gaza, in seguito al blocco della missione umanitaria denominata Global Sumud Flotilla.
“Palestina libera. Gaza libera”. In presidio davanti alla Prefettura di Torino oltre un centinaio di persone hanno accolto l’appello partito dai social degli attivisti pro Palestina del coordinamento Torino per Gaza in risposta al blocco della missione umanitaria Global Sumud Flotilla da parte di.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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