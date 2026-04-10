Oltre quattrocento persone in piazza Castello a Torino contro pena di morte e genocidio poi il corteo fino alla Rai e in piazza Vittorio | Le vostre guerre non le vogliamo

Nel tardo pomeriggio di venerdì, oltre quattrocento persone si sono radunate in piazza Castello a Torino per manifestare contro le guerre e il genocidio attribuiti a operazioni condotte da Israele. La protesta si è poi spostata con un corteo che ha attraversato le strade fino alla Rai e si è conclusa in piazza Vittorio. Durante il corteo sono stati esposti slogan come

Centinaia di persone si sono ritrovate nel tardo pomeriggio di venerdì, 10 aprile, in piazza Castello, per ribadire la propria contrarietà "al genocidio e alle guerre condotte da Israele”. Dopo un primo appuntamento in piazza, dove ha avuto luogo una performance per denunciare la brutalità della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Corteo No Kings, migliaia in piazza a Roma contro i re e le loro guerre: “Referendum ha sfiduciato il governo Meloni”Migliaia le persone che hanno sfilato nel centro della capitale durante il corteo “No Kings” contro la guerra e il riarmo. Leggi anche: Stop alla guerra e alla pena di morte: le "Mani Rosse" tornano in piazza per il 54esimo sit in Argomenti più discussi: Resistere fino alla fine. La comunità di Prosfygika in lotta contro lo sgombero nel cuore di Atene; La terapia del dolore al centro del futuro della cura; La Festa Bella incanta. Una tradizione viva. Quattrocento figuranti per rivivere la Passione; A Novara gli scatti di Hamzi Hamado raccontano L’altra Palestina. Quattro giorni full immersion nel mondo dei fumetti, dei giochi e del cosplay. Oltre quattrocento gli espositori al Romics Official di Roma. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Lazio https://www.rainews.it/tgr/lazio https://www.rai - facebook.com facebook