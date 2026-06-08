Cassazione automobilista in stato di ebbrezza salvato dalla gastrite | per i giudici il reflusso può falsare il risultato dell’etilometro

Un automobilista in stato di ebbrezza è stato prosciolto dalla Cassazione perché il reflusso gastrico, legato alla gastrite, può alterare i risultati dell’etilometro. La Corte ha stabilito che il disturbo può falsare le misurazioni, richiedendo ai giudici di effettuare accertamenti più approfonditi prima di confermare una condanna. La decisione si basa su un caso in cui i sintomi gastrointestinali hanno influenzato le analisi sul livello di alcol nel sangue.

Un disturbo gastrico può influenzare il risultato dell’ etilometro? Secondo la Corte di Cassazione sì, almeno al punto da imporre ai giudici un esame più approfondito prima di confermare una condanna per guida in stato di ebbrezza. Con la sentenza n. 20966 del 2026, depositata l’8 giugno, la Suprema Corte ha annullato una condanna inflitta a un automobilista fermato nel marzo 2024 nel Pescarese con un tasso alcolemico rilevato di 0,92 grammi per litro, rinviando il caso alla Corte d’appello di Perugia per un nuovo giudizio. Il controllo e la condanna. Il caso riguarda un uomo che era stato fermato e sottoposto all’etilometro. Gli accertamenti avevano rilevato un valore di 0,92 gl, superiore alla soglia di 0,8 gl oltre la quale scatta il reato previsto dall’articolo 186 del Codice della strada. 🔗 Leggi su Open.online

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