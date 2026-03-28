Venerdì pomeriggio, a pochi chilometri dalla sua abitazione, il golfista è stato fermato dalla polizia. Durante il controllo, l'etilometro ha registrato zero, ma è stato comunque portato in centrale e trattenuto in custodia. Successivamente, è stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza e portato nel carcere locale. La vicenda si è conclusa con il suo rilascio dopo alcune ore.

Venerdì pomeriggio, a pochi chilometri da casa sua, Tiger Woods è stato arrestato. Il campione di golf americano, 50 anni, è stato fermato dalla polizia a Jupiter Island, in Florida, con l'accusa di guida in stato di alterazione, dopo essersi ribaltato con la sua Land Rover tamponando un camion con rimorchio. Woods non ha riportato ferite e, secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Martin, John Budensiek, è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo strisciando dal lato del passeggero. La dinamica dell'incidente. Secondo la ricostruzione dello sceriffo Budensiek, Woods stava percorrendo una strada a due corsie quando ha tentato di sorpassare il camion. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tiger Woods arrestato per guida in stato di ebbrezza: etilometro a zero, ma finisce in carcere

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