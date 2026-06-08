Un uomo di 60 anni è morto annegato nel fiume Adda a Cassano d’Adda dopo essere stato trascinato dalla corrente per circa 600 metri. Un’altra persona, caduta nello stesso punto, si è aggrappata a dei rovi nel tentativo di salvarsi, ma senza riuscirci. La vittima principale non è stata ritrovata subito e si teme che possa essere rimasta sotto l’acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è stato trovato senza vita.

Cassano d’Adda (Milano), 8 giugno 2026 – Una persona annegata, un’altra anch’essa caduta in acqua, che si sarebbe salvata per un soffio aggrappandosi a dei rovi nel tentativo, poi fallito, di salvare la prima. Nuova tragedia nelle prime ore del pomeriggio sulle rive del fiume Adda all’altezza di Cassano. L’allarme è scattato dopo le 14 sulle sponde di via Canterana dove si trovano le famose “spiagge” della cittadina del Milanese, caratterizzate da dei piccoli laghetti alimentati sia dal canale Muzza, che qui confluisce, sia dallo stesso fiume Adda, molto amate dai residenti della zona nelle giornate estive. https:www.ilgiorno.itpaviacronacaritrovato-ticino-corpo-23enne-rida-attaui-u5xtxegi Cos’è successo . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cassano, fa il bagno nell’Adda e non riemerge: 60enne muore annegato e trascinato dalla corrente per 600 metri

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