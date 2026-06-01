Fa il bagno nel Sebino ma non riemerge | 19enne perde la vita Incidente anche nell’Adda

Notizia in breve

Un giovane di 19 anni è scomparso nel pomeriggio di ieri mentre faceva il bagno nel lago di Iseo e non è stato più ritrovato. Le ricerche sono durate tutta la notte e si sono concluse senza esito positivo. Sono stati coinvolti i soccorritori con imbarcazioni e mezzi aerei, ma il corpo del ragazzo non è stato ancora recuperato. Un incidente anche sulla riva dell’Adda, senza ulteriori dettagli.