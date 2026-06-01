Fa il bagno nel Sebino ma non riemerge | 19enne perde la vita Incidente anche nell’Adda
Un giovane di 19 anni è scomparso nel pomeriggio di ieri mentre faceva il bagno nel lago di Iseo e non è stato più ritrovato. Le ricerche sono durate tutta la notte e si sono concluse senza esito positivo. Sono stati coinvolti i soccorritori con imbarcazioni e mezzi aerei, ma il corpo del ragazzo non è stato ancora recuperato. Un incidente anche sulla riva dell’Adda, senza ulteriori dettagli.
PISOGNE (Brescia) Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del giovane scomparso nel pomeriggio di ieri nelle acque dell’alto lago d’Iseo. Il corpo senza vita di un ragazzo di 19 anni - Chamekh Firas, tunisino richiedente asilo, ospite in una comunità a Darfo - è stato recuperato dai sommozzatori intorno alle 18.30, un’ora e mezza circa dopo il drammatico allarme. La tragedia si è consumata intorno alle 17 sul lungolago di Pisogne, in quel momento affollato da centinaia di bagnanti e passanti in cerca di refrigerio e relax. Secondo la prima ricostruzione la vittima stava trascorrendo la domenica insieme a un gruppo di coetanei. Il diciannovenne si sarebbe tuffato in acqua per un bagno ma, per cause ancora da accertare, è subito scomparso nel nulla senza più riemergere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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