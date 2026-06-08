Un uomo di 67 anni è morto annegato nel fiume Adda a Cassano d'Adda. Un giovane di 18 anni ha tentato di soccorrerlo e ha rischiato di perdere la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il 67enne. Il giovane è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate durante il tentativo di salvataggio. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un uomo di 67 anni è morto annegato nelle acque dell’Adda a Cassano d’Adda, nel Milanese. Con lui c’era un amico di 18 anni che ha tentato di salvarlo, rischiando a sua volta di perdere la vita ma è stato salvato dai soccorritori fluviali dei vigili del fuoco. Uomo annega a Cassano d'Adda Cosa è successo nel fiume Adda L'amico 18enne ha tentato di salvarlo Le operazioni di ricerca e recupero Uomo annega a Cassano d’Adda Dramma a Cassano d’Adda, in provincia di Milano, dove un uomo di 67 anni è morto dopo essere finito nelle acque del fiume Adda. L’incidente è avvenuto nella zona di via Canterana, nei pressi delle cosiddette “spiagge” frequentate durante la stagione estiva da residenti e visitatori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cassano d'Adda, uomo cade nel fiume e muore annegato: rischia la vita il giovane amico che tenta di aiutarlo

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