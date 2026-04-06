Perde l'equilibrio e cade nel fiume Astico 21enne muore annegato nel Vicentino

Un giovane di 21 anni ha perso la vita nel fiume Astico, nel territorio di Arsiero, durante la giornata di Pasquetta. Secondo quanto riferito, mentre era con alcuni amici, ha perso l’equilibrio sulle rocce, scivolando e finendo in acqua. La corrente lo ha trascinato via, causando il suo annegamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Un ragazzo di 21 anni è morto annegato nel fiume Astico ad Arsiero (Vicenza). Stava trascorrendo la Pasquetta con gli amici quando è scivolato sulle rocce, è caduto in acqua ed è stato trascinato via dalla corrente. Inutili i soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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