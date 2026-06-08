Caso Resinovich polemica sull’ultimo rinvio della perizia Tempi patologici giustizia a rischio
Il 8 giugno 2026, i tre periti incaricati nel caso Resinovich, assegnati l’8 luglio 2025, non hanno ancora consegnato la perizia. L’ultimo rinvio ha suscitato polemiche, con accuse di tempi eccessivi che rischiano di compromettere la giustizia. La consegna dei risultati, prevista da oltre undici mesi, è ancora in attesa. La mancanza di un rapporto conclusivo si traduce in un ulteriore ritardo nel procedimento giudiziario.
Trieste, 8 giugno 2026 – Caso Resinovich: oggi 8 giugno 2026 i tre periti incaricati 11 mesi fa – era l’8 luglio 2025 – avrebbero dovuto consegnare i risultati del loro lavoro. Ma hanno chiesto e ottenuto una nuova proroga, la seconda, di 90 giorni. Le conclusioni slittano dunque a ottobre. L’inchiesta dal 2025 è aperta per omicidio, unico indagato il marito di Lilly, Sebastiano Visintin, 77 anni. I tempi del caso Resinovich. Il lavoro di analisi – al setaccio ad esempio abiti, coltelli, oggetti come un braccialetto della vittima -, erano iniziati l’8 settembre 2025 e avrebbero dovuto concludersi a gennaio, dopo 120 giorni. Ma alla scadenza era stata chiesta una prima proroga, che aveva spostato dunque l’orologio ad oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Giallo Liliana Resinovich, il punto sull'inchiesta con la criminologa Barbara Fabbroni
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