Trieste, 8 giugno 2026 – Caso Resinovich: oggi 8 giugno 2026 i tre periti incaricati 11 mesi fa – era l’8 luglio 2025 – avrebbero dovuto consegnare i risultati del loro lavoro. Ma hanno chiesto e ottenuto una nuova proroga, la seconda, di 90 giorni. Le conclusioni slittano dunque a ottobre. L’inchiesta dal 2025 è aperta per omicidio, unico indagato il marito di Lilly, Sebastiano Visintin, 77 anni. I tempi del caso Resinovich. Il lavoro di analisi – al setaccio ad esempio abiti, coltelli, oggetti come un braccialetto della vittima -, erano iniziati l’8 settembre 2025 e avrebbero dovuto concludersi a gennaio, dopo 120 giorni. Ma alla scadenza era stata chiesta una prima proroga, che aveva spostato dunque l’orologio ad oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caso Resinovich, polemica sull’ultimo rinvio della perizia. “Tempi patologici, giustizia a rischio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giallo Liliana Resinovich, il punto sull'inchiesta con la criminologa Barbara Fabbroni

Notizie e thread social correlati

Campi flegrei, polemica sull'ultimo studio. L'Ingv: “No allarmismi”L'Ingv ha dichiarato di non ravvisare motivi di allarme in seguito allo studio sui Campi flegrei, pubblicato di recente.

La semifinale di Sinner a rischio maltempo: cosa succede in caso di rinvio e quando verrebbe recuperataDomani, intorno alle 19:00, Jannik Sinner parteciperà alla seconda semifinale degli Internazionali d’Italia.

Caso Resinovich, polemica sull’ultimo rinvio della perizia. Tempi patologici, giustizia a rischioL’avvocato del fratello, Nicodemo Gentile: Così si rischia di non dare a Liliana una giustizia definitiva. Sergio Resinovich: Sono amareggiato, c’è un assassino in libertà. Quando sarà finita, riun ... quotidiano.net

Quarto Grado, bomba sul caso Resinovich: Sebastiano indagato per omicidioSvolta clamorosa nel caso di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022. Il marito Sebastiano Visintin è formalmente indagato per l'omicidio ... iltempo.it