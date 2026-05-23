Campi flegrei polemica sull' ultimo studio L' Ingv | No allarmismi
L'Ingv ha dichiarato di non ravvisare motivi di allarme in seguito allo studio sui Campi flegrei, pubblicato di recente. La comunicazione è arrivata dopo che l’analisi ha suscitato preoccupazioni tra i residenti. L’istituto ha precisato che i risultati non indicano situazioni di emergenza o rischi immediati, ma ha comunque sottolineato l’importanza di continuare a monitorare attentamente la zona. La questione ha generato discussioni pubbliche e richieste di ulteriori approfondimenti.
Fa discutere lo studio reso noto nelle ultime ore sui Campi flegrei. Molta la preoccupazione nella cittadinanza a cui ha voluto rispondere, con una nota articolata, direttamente l'Ingv. “In riferimento ad alcune notizie diffuse nelle ultime ore relative a un preprint scientifico riguardante. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Campi Flegrei come Niscemi: segnali ignorati, lo Stato assente | 06/02/2026
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