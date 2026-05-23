Campi flegrei polemica sull' ultimo studio L' Ingv | No allarmismi

Notizia in breve

L'Ingv ha dichiarato di non ravvisare motivi di allarme in seguito allo studio sui Campi flegrei, pubblicato di recente. La comunicazione è arrivata dopo che l’analisi ha suscitato preoccupazioni tra i residenti. L’istituto ha precisato che i risultati non indicano situazioni di emergenza o rischi immediati, ma ha comunque sottolineato l’importanza di continuare a monitorare attentamente la zona. La questione ha generato discussioni pubbliche e richieste di ulteriori approfondimenti.