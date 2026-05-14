Domani, intorno alle 19:00, Jannik Sinner parteciperà alla seconda semifinale degli Internazionali d’Italia. Tuttavia, le condizioni meteorologiche sono preoccupanti e il rischio di maltempo potrebbe portare al rinvio dell'incontro. In caso di spostamento, la partita verrebbe recuperata in una data successiva stabilita dagli organizzatori. La decisione finale sulla disputa o sul rinvio sarà comunicata nelle ore precedenti all’orario stabilito.

Domani, non prima delle 19:00, Jannik Sinner sarà impegnato nella seconda semifinale degli Internazionali d’Italia. In attesa di conoscere il nome del prossimo avversario — che uscirà dal confronto tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Martin Landaluce — l’azzurro dovrà concentrarsi soprattutto sul recupero fisico e mentale. Reduce dal successo ottenuto oggi contro un altro russo, Andrey Rublev, battuto con il punteggio di 6-2 6-4, Sinner ha sottolineato l’importanza del recupero e le difficoltà legate alle partite disputate in sessione serale. Le temperature più basse e le condizioni del campo, differenti rispetto a quelle del contesto diurno, rappresentano infatti fattori da non sottovalutare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La semifinale di Sinner a rischio maltempo: cosa succede in caso di rinvio e quando verrebbe recuperata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Rischio pioggia per la finale Sinner-Lehecka a Miami! Cosa succede in caso di cancellazione

Serie A, incendio devastante e partita a rischio rinvio: cosa succedePrefettura e Lega Serie A sono in costante contatto Valutazioni in corso, non si esclude il rinvio della partita in programma questa sera e valevole...

Temi più discussi: Sinner per il doppio colpo: semifinale e sorpasso a Djokovic. Rublev: Prima o poi dovrà perdere...; Jannik Sinner - Andrey Rublev agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Rublev, giovedì alle 13:00 vale la semifinale a Roma; Tennis, Internazionali Roma: Sinner vs Rublev vale la semifinale, ecco quando si gioca.

Va bene il record, ma #Sinner è già proiettato alla semifinale di domani x.com

La semifinale di Sinner a Roma si vedrà su TV8? Ufficiale l’orario, avversario da definireLa semifinale della parte alta del tabellone di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis vedrà tornare in campo domani, venerdì 15 ... oasport.it

Sinner-Rublev 6-2 6-4: Jannik in semifinale all’ATP Roma contro il vincente di Medvedev-LandaluceAndrey Rublev ha scherzato sul prossimo incrocio con Sinner. Il tennista russo a Tennis Channel ha tirato in ballo la legge dei grandi numeri: Sta giocando davvero in modo fantastico. La cosa positiv ... fanpage.it