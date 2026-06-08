Caso Minetti | la grazia del Quirinale accende il dibattito sulla giustizia
Il Quirinale ha firmato la grazia a una condanna due mesi prima che venisse resa pubblica, suscitando discussioni sulla trasparenza e l’uguaglianza. La decisione non è stata comunicata immediatamente, creando dubbi sulla tempistica e sulla motivazione. La vicenda ha riacceso il confronto sulla gestione delle decisioni di clemenza e sulla loro influenza sulla percezione pubblica del sistema giudiziario. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa tempistica.
? Domande chiave? In Breve La grazia a Nicole Minetti e la frattura tra procedura e giustizia sostanziale. Il Presidente della ha concesso la grazia a Nicole Minetti il 18 febbraio 2026, una decisione che emerge pubblicamente solo due mesi dopo la firma ufficiale. La misura colpisce una condanna definitiva per peculato e favoreggiamento della prostituzione, avvenuta prima che l’interessata potesse iniziare l’affidamento ai servizi sociali già previsto. Questo atto discrezionale del Quirinale avviene proprio alla vigilia dell’apertura del processo Ruby Ter, sollevando interrogativi sulla funzione di garante della Costituzione. L’impatto di una decisione discrezionale sulla percezione dell’uguaglianza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Caso Minetti Perché la Grazia NON si può revocare (nonostante tutto)
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