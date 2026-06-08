Caso Minetti | la grazia del Quirinale accende il dibattito sulla giustizia

Notizia in breve

Il Quirinale ha firmato la grazia a una condanna due mesi prima che venisse resa pubblica, suscitando discussioni sulla trasparenza e l’uguaglianza. La decisione non è stata comunicata immediatamente, creando dubbi sulla tempistica e sulla motivazione. La vicenda ha riacceso il confronto sulla gestione delle decisioni di clemenza e sulla loro influenza sulla percezione pubblica del sistema giudiziario. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa tempistica.