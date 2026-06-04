Minetti e Cipriani | richiesta danni da 250 milioni negli USA

Due personaggi sono stati citati negli Stati Uniti con una richiesta di danni da 250 milioni di dollari. La causa riguarda programmi televisivi trasmessi nel paese, che si sospetta abbiano leso la reputazione dei coinvolti. Le indagini legali sono in corso e potrebbero influire sui ricavi del Gruppo Cipriani. La richiesta di risarcimento si riferisce a presunte diffamazioni legate a contenuti trasmessi in televisione. Nessun dettaglio sui programmi specifici o sui motivi delle accuse.

Quali programmi televisivi rischiano il risarcimento di 250 milioni di dollari?. Come influiscono le inchieste sul fatturato del Gruppo Cipriani?. Perché la difesa contesta la violazione della Carta di Treviso?. Chi sono i responsabili delle notizie sull'adozione in Uruguay?.? In Breve Richiesta danni basata sull'impatto delle notizie sul fatturato del Gruppo Cipriani. Mediazione civile programmata per la fine di questo mese in Italia. Target giornalistici includono programmi È sempre Cartabianca (28 aprile 2026) e Report (3 maggio 2026). Denunce penali per violazione della Carta di Treviso sulla protezione dei minori. Controffensiva legale da 250 milioni di dollari dopo il via libera del Quirinale alla grazia di Nicole Minetti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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CIPRIANI E MINETTI CHIEDONO AL FATTO QUOTIDIANO UN RISARCIMENTO DI 250 MILIONI DI DOLLARI

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