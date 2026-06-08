Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti hanno presentato una causa civile contro il 'Fatto Quotidiano', chiedendo cinque milioni di euro di risarcimento danni. La causa è stata avviata davanti al Tribunale di Roma. La supertestimone coinvolta nel caso ha dichiarato che le sue parole sono state distorte. La richiesta di risarcimento riguarda presunti danni causati dall'articolo pubblicato dal quotidiano.

ROMA – Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti chiedono cinque milioni al ‘Fatto Quotidiano’ in una causacivile avviata davanti al Tribunale di Roma. Il 26 giugno è stata fissata l’udienza di mediazione per la società editoriale Il Fatto spa, il direttore Marco Travaglio e una quindicina di giornalisti del quotidiano e del sito che hanno scritto sull’inchiesta giornalistica che ha messo in dubbio i presupposti alla grazia concessa all’ex consigliera regionale. 250 MILIONI IN USA – La societa’ Cipriani Usa Inc. ha chiesto un risarcimento di 250 milioni di dollari al ‘Fatto Quotidiano’, alla Rai e a ‘Report’ per i danni che avrebbe riportato dalle notizie sulla grazia a Nicole Minetti. La richiesta e’ stata presentata alla Corte Distrettuale di New York. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caso Minetti: chiesti 5 milioni di danni al “Fatto”. La superteste: “Mie parole distorte”

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CASO MINETTI: LA PROCURA SMENTISCE LA STAMPA. ORA NORDIO E CIPRIANI CONTRATTACCANO

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