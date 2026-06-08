La società Cipriani Usa Inc. ha presentato una richiesta di risarcimento di 250 milioni di dollari nei confronti di un quotidiano, di una emittente televisiva pubblica e di un programma televisivo. La richiesta deriva dalle notizie pubblicate riguardo a una grazia concessa a Nicole Minetti. La causa si basa sui presunti danni causati dalle informazioni diffuse dai media. La richiesta è stata presentata in un procedimento legale.

AGI - La società Cipriani Usa Inc. ha chiesto un risarcimento di 250 milioni di dollari al 'Fatto Quotidiano', alla Rai e a 'Report' per i danni che avrebbe riportato dalle notizie sulla grazia a Nicole Minetti. La richiesta è stata presentata alla Corte Distrettuale di New York. "Sebbene le notizie false fossero presentate come riferite a Giuseppe Cipriani - si legge nel documento anticipato dal corriere.it e letto dall'AGI - i convenuti sapevano che la campagna avrebbe necessariamente e prevedibilmente provocato un grave e immediato danno commerciale a Cipriani Usa e all'intera attività Cipriani, anche quella con sede a New York". Cipriani e Minetti chiedono 5 milioni al 'Fatto Quotidiano". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Caso Minetti, chiesti 250 milioni di risarcimenti a media italiani

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