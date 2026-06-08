Una nuova tempesta diplomatica e giudiziaria rischia di incendiare i rapporti tra Italia e Israele, innescando un durissimo scontro istituzionale. La Procura di Roma ha ufficialmente iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir. Al centro dell’inchiesta dei magistrati capitolini ci sarebbe la complessa e controversa vicenda legata alla Flotilla, una dinamica che ha riacceso vecchie e mai sopite tensioni internazionali. La notizia del coinvolgimento diretto di un esponente di primissimo piano del governo di Tel Aviv ha immediatamente fatto il giro delle cancellerie europee e mediorientali, provocando una reazione furiosa da parte del diretto interessato, che ha affidato ai social network una replica al vetriolo destinata a far discutere a lungo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Caso Flotilla, indagato a Roma Ben Gvir: “L’Italia il paese delle ciabatte”

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