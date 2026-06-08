Le indagini sul caso Cinzia Pinna sono state chiuse con l’accusa di omicidio volontario. La difesa ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di dimostrare la legittima difesa attraverso le tracce ematiche trovate sulla scena. L’accusa ha contestato l’aggravante di crudeltà e motivi abbietti, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle prove o sui motivi di questa contestazione. Le parti ora attendono l’avvio del processo.

Come può la difesa dimostrare la legittima difesa con le tracce ematiche?. Perché l'accusa ha contestato l'aggravante di crudeltà e motivi abbietti?. Quali prove scientifiche confermeranno la dinamica dell'aggressione con il coltello?. Cosa rivelerà la perizia tecnica sulla sparatoria avvenuta a Conca Entosa?.? In Breve Emanuele Ragnedda risponde anche di occultamento cadavere e porto abusivo arma da fuoco. Avvocati Satta e Montella invocano legittima difesa contro aggressione con coltello. Perito Dario Redaelli segnala tracce ematiche dell'indagato nello stazzo di Conca Entosa. Delitto avvenuto il 12 settembre 2025 nella zona rurale di Palau, Gallura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Cinzia Pinna: indagini chiuse, l’accusa è omicidio volontario

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Femminicidio in Gallura, chiuse le indagini: per la Procura nessuna legittima difesa

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