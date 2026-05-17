Nelle ultime ore si è appreso che l’uomo accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna ha confessato il delitto e ha indicato il luogo del corpo, nascosto tra i rovi. Durante le indagini, si è scoperto come l’assassino sia riuscito a infiltrarsi tra i soccorritori, anche grazie a false dichiarazioni utili a depistare le forze dell’ordine. Inoltre, ha fornito versioni dei fatti che hanno portato a screditare un suo presunto complice, dichiarando menzogne per incolparlo dell’omicidio.

? Punti chiave Come ha fatto l'assassino a infiltrarsi tra i soccorritori?. Quali bugie ha usato per incolpare il suo amico?. Perché l'assassino ha cambiato versione tre volte prima della confessione?. Cosa ha rivelato il ritrovamento del corpo tra i rovi?.? In Breve Ragnedda aveva accusato Luca Franciosi e Rosa Maria Elvo prima di ritrattare il 24 settembre.. L'omicidio è avvenuto l'11 settembre 2025 nella tenuta di Conca Entosa.. Nel 2024 la Sardegna ha registrato otto vittime femminili per violenza di genere.. Nel primo quadrimestre 2026 i femminicidi da partner sono calati del 36,84%.. Emanuele Ragnedda ha confessato l’omicidio di Cinzia Pinna indicando agli investigatori il punto esatto della tenuta di Conca Entosa dove la trentatreenne era stata nascosta sotto i rovi per dodici giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Cinzia Pinna: l’assassino confessa e indica il corpo tra i rovi

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