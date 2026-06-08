Caso Boccia | la Procura ipotizza plagio al 91% sulla sua tesi
La Procura ha aperto un’indagine su una tesi di laurea presentata nel 2023, sospettando che il testo sia stato copiato al 91% da un lavoro del 2017. La verifica si concentra sulle similitudini tra i due documenti, che sollevano dubbi sulla originalità del lavoro. Al momento, non ci sono state ulteriori dichiarazioni ufficiali o dettagli sulle procedure in corso.
? Domande chiave? In Breve L’inchiesta della Procura di Napoli sulla laurea di Maria Rosaria Boccia: accuse di plagio al 91%. La Procura di Napoli ha depositato oggi l’atto presso la sezione dedicata alla Sicurezza dei Sistemi Informatici, chiudendo le indagini sulla tesi di laurea di Maria Rosaria Boccia. L’imprenditrice, nota per i suoi legami con l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, è al centro di un procedimento che riguarda l’autenticità del suo titolo accademico conseguito presso l’Università Telematica Pegaso. Gli inquirenti contestano due ipotesi di reato che mettono in discussione la validità del percorso di studi sostenuto in modalità telematica il 23 gennaio 2023. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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“Tesi copiata al 91%”, accusa la Procura: chiuse le indagini sulla Boccia, già nei guai per SangiulianoLe indagini sulla tesi di laurea di Maria Rosaria Boccia sono state chiuse dalla Procura, che ha rilevato una somiglianza del 91% con un’altra opera.
Chiuse le indagini sulla tesi di Maria Rosaria Boccia: l’accusa è che contenga una percentuale di plagio del 91%Le indagini sulla tesi di laurea di un’imprenditrice sono state concluse con l’accertamento di un 91% di plagio.
Temi più discussi: Caso Sangiuliano Boccia, l’ipotesi di tentato omicidio è stata smentita; Caso Boccia, il legale di Sangiuliano sulla ferita in testa: Non chiederemo il tentato omicidio; La ferita in testa di Gennaro Sangiuliano, i legali di Maria Rosaria Boccia: Follia ipotizzare tentato omicidio. Poi la smentita; Sangiuliano e la ferita in testa, i legali dell'ex ministro chiedono l'accusa di tentato omicidio per Maria Rosaria Boccia.
Caso Boccia, la Procura di Napoli chiude le indagini. L’accusa: laureata alla Pegaso con tesi copiata al 91% x.com
Si chiude un nuovo capitolo del caso che coinvolge Maria Rosaria Boccia. La Procura di Napoli ha concluso le indagini sull’imprenditrice di Pompei. Tra le contestazioni figurano il plagio e la falsa dichiarazione in relazione alla tesi in Economia e Managemen facebook
Caso diplomatico in Francia: l’ambasciatore d’Israele boccia Mélenchon e promuove Le Pen reddit
Indagini chiuse a Napoli per la laurea falsa di Maria Rosaria BocciaLa Procura di Napoli ha formalmente concluso le indagini preliminari relative al controverso caso della presunta laurea falsa attribuita a Maria Rosaria Boccia. L'inchiesta, condotta con meticolosa at ... it.blastingnews.com
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