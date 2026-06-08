Caso Boccia | la Procura ipotizza plagio al 91% sulla sua tesi

Notizia in breve

La Procura ha aperto un’indagine su una tesi di laurea presentata nel 2023, sospettando che il testo sia stato copiato al 91% da un lavoro del 2017. La verifica si concentra sulle similitudini tra i due documenti, che sollevano dubbi sulla originalità del lavoro. Al momento, non ci sono state ulteriori dichiarazioni ufficiali o dettagli sulle procedure in corso.