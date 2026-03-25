case popolari al via il recupero di oltre 100 alloggi da destinare alle famiglie

È stato avviato un progetto per il recupero di più di 100 alloggi di edilizia residenziale pubblica nella provincia. Gli interventi prevedono il ripristino di unità abitative attualmente non disponibili per le famiglie. L’obiettivo è rendere nuovamente accessibili gli alloggi, che sono stati destinati alle famiglie in cerca di sistemazioni abitative.

Un massiccio di intervento per un valore complessivo di oltre 4 milioni messo in piedi dall’Ater di Latina per rispondere al fabbisogno abitativo del territorio provinciale Al via un programma importante di interventi che interesserà oltre 100 alloggi di edilizia residenziale pubblica sul territorio provinciale attualmente non fruibili. E’ questo il programma dell’Ater di Latina nell’ambito del percorso di rigenerazione e riqualificazione delle case popolari. Si parla come detto di 100 abitazioni, appunto tra alloggi di risulta rimasti vuote e chiusi da anni, che saranno recuperati e successivamente assegnati ad altrettante famiglie. Un’iniziativa possibile grazie a un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro; risorse intercettate dall’Azienda attraverso un attento lavoro di programmazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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