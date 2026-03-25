Case popolari stop a 970 milioni per il recupero degli alloggi sfitti a causa della guerra | una strada sbagliata

Venerdì 20 marzo, le agenzie di stampa hanno diffuso una notizia che riguarda la sospensione di 970 milioni di euro destinati al recupero di alloggi popolari sfitti a causa della guerra. Questa decisione interessa i fondi previsti per il recupero degli immobili lasciati vuoti, ma non ha ricevuto molta attenzione nei media.

C’è una notizia pubblicata dalle agenzie di stampa venerdì 20 marzo che non ha avuto un gran rilievo, eppure ha la sua rilevanza. Durante un convegno di Ater Udine sulla rigenerazione urbana, Marco Buttieri, Presidente di Federcasa, federazione degli enti gestori di case popolari, ha dichiarato che a causa della guerra sarà sospeso il finanziamento di 970 milioni di euro destinati al recupero di case popolari sfitte. Il Presidente di Federcasa si riferiva al più volte annunciato decreto legge che stanziava dal Mit 970 milioni a fondo perduto per il recupero degli alloggi sfitti. Questo il provvedimento nell’immediato che sarebbe stato sospeso per le ricadute della guerra in Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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