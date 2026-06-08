Case a Genova lo sconto medio è in doppia cifra
A Genova, lo sconto medio sulle case è del 10 per cento. Questo valore si riferisce sia alle trattative di acquisto che di vendita di immobili nella città. I dati indicano che, in media, gli acquirenti ottengono uno sconto pari a dieci punti percentuali rispetto al prezzo iniziale richiesto. Non ci sono variazioni significative tra le trattative di acquisto e vendita, e il dato rappresenta un valore medio calcolato su diverse operazioni immobiliari.
Dieci per cento tondo. È lo sconto che in media i genovesi si vedono fare, o a loro volta fanno, a seconda che comprino o vendano casa.Secondo le analisi condotte dall'ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, la scontistica media applicata negli acquisti immobiliari nel secondo semestre del 2025 a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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