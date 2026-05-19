L’Imu, l’imposta sulla casa, rimane una delle principali voci di spesa per i proprietari immobiliari. Anche quest’anno, viene confermata l’agevolazione relativa alla riduzione dell’Imu sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito. Questa misura permette di abbattere l’importo dell’imposta per le abitazioni messe a disposizione senza scopo di lucro a familiari o altri soggetti, rappresentando una delle agevolazioni più diffuse tra le famiglie italiane. La norma si applica alle proprietà detenute in modo gratuito, mantenendo inalterata la sua validità.

L’imposta sulla casa continua a essere una delle voci più rilevanti nel bilancio dei proprietari immobiliari, ma anche quest’anno resta attiva una delle agevolazioni più utilizzate in ambito familiare: la riduzione Imu per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito. Più che di esenzione, però, è corretto parlare di sconto fiscale, perché il beneficio consiste in una riduzione del 50% della base imponibile su cui viene calcolata l’imposta. La misura riguarda i casi in cui un’abitazione viene concessa gratuitamente a un familiare stretto, nel rispetto di condizioni precise stabilite dalla normativa. Come funziona l’agevolazione. L’agevolazione sul comodato d’uso gratuito nasce per disciplinare e favorire la concessione di immobili tra familiari, in particolare tra genitori e figli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Imu, confermato lo sconto sulle case in comodato

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