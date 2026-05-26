Esploso in Spagna lo vuole ora il Napoli | ha 20 anni ed è già andato in doppia cifra!

Il Napoli è interessato a un attaccante spagnolo di 20 anni, che ha già segnato oltre dieci gol in questa stagione. La società sta pianificando i rinforzi offensivi per la prossima campagna, mentre sono ancora in corso le discussioni sulla scelta del nuovo allenatore. L’attaccante ha attirato l’attenzione internazionale per le sue prestazioni e il suo potenziale. La trattativa con il giocatore è in fase iniziale, nessun accordo ufficiale è stato ancora raggiunto.

In attesa di chiarire chi sarà il prossimo allenatore, il Napoli sta già lavorando per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra le idee emerse nelle ultime ore c’è quella di Carlos Espì, attaccante spagnolo classe 2005 attualmente al Levante. Il club azzurro è alla ricerca di un’alternativa affidabile a Rasmus Hojlund e il giovane valenciano rappresenta una pista considerata interessante dagli osservatori partenopei. Secondo le indiscrezioni riportate da Il Mattino, alcuni intermediari avrebbero proposto il nome del giocatore alla dirigenza del Napoli. Espì è ritenuto uno dei prospetti più promettenti del calcio spagnolo grazie alle qualità tecniche e alla capacità realizzativa già mostrata nonostante la giovane età. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Esplosione in un appartamento a Napoli: palazzina inagibile e residenti evacuati

Notizie e thread social correlati

Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay vuole la doppia cifra: Conte si affida ancora al suo leader”Scott McTominay mira a raggiungere la doppia cifra di gol in questa stagione, con l’obiettivo di continuare a contribuire alla squadra in partite...

Pinamonti trascina il Sassuolo, 8 gol e obiettivo doppia cifra: perché Gattuso non lo ha convocato in Nazionale? L’analisi completaPinamonti sta vivendo una stagione da protagonista con il Sassuolo, segnando otto gol e puntando a raggiungere la doppia cifra.