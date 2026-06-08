Casalecchio inaugurati gli appartamenti per l' autonomia delle persone con disabilità

Notizia in breve

Sabato 6 giugno a Casalecchio di Reno sono stati inaugurati otto appartamenti destinati a persone con disabilità. Le nuove abitazioni sono state realizzate grazie a un progetto finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le persone coinvolte hanno partecipato alla cerimonia di apertura, che ha segnato l'inizio di una nuova fase di autonomia per loro.