Ospedaletto quasi pronto il nuovo centro per l’autonomia delle persone con disabilità

A Ospedaletto si avvicina alla conclusione il nuovo centro residenziale situato in via Borgata 53. La struttura è pensata per offrire percorsi di autonomia abitativa a persone adulte con disabilità. Completata la fase di costruzione, il centro si prepara ad accogliere i primi utenti. La realizzazione di questo nuovo spazio rappresenta un passo importante per l’assistenza alle persone con disabilità nella zona. La data di apertura ufficiale non è ancora stata comunicata.

È quasi ultimato a Ospedaletto il nuovo centro residenziale di via Borgata 53, struttura destinata ad accogliere percorsi di autonomia abitativa per persone adulte con disabilità. L’intervento, promosso dal Comune di Coriano nell’ambito delle progettualità del Distretto socio-sanitario di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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