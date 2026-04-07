Via Piave | Autonomia delle persone con disabilità inaugurati due nuovi appartamenti | Un' opportunità per le famiglie

Martedì 7 aprile, in via Piave, sono stati inaugurati due appartamenti destinati all’autonomia delle persone con disabilità. Gli alloggi si trovano a pochi passi da piazza Grande e sono stati realizzati nell’ambito del progetto “Apeiron – Percorsi di Autonomia” promosso dalla zona Asl distretto Livornese. L’inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni coinvolte, che hanno sottolineato l’importanza di queste nuove strutture per le famiglie.

Sono stati inaugurati nella mattina di martedì 7 aprile in via Piave, a poche decine di metri da piazza Grande, due nuovi appartamenti di “Abitare Supportato” realizzati nell’ambito del progetto “Apeiron – Percorsi di Autonomia” della zona Asl distretto Livornese. La struttura, dopo un intervento dal valore di circa 800mila euro finanziato con le risorse del Pnrr (Missione 5, C2, Investimento 1.2), è pronta ad accogliere complessivamente 12 persone con disabilità, protagoniste di un percorso orientato alla vita indipendente e all’inclusione sociale. Gli appartamenti rappresentano un modello innovativo di residenzialità, caratterizzato... 🔗 Leggi su Livornotoday.it Tecnologia e formazione: Riccione abbatte le barriere per l’autonomia delle persone con disabilitàA Riccione la tecnologia diventa un ponte verso la libertà per le persone con disabilità. Sinergia tra pubblico e privato per promuovere percorsi di autonomia per le persone con disabilitàA seguito della pubblicazione dell’Avviso da parte del ministro per le Disabilità, le realtà locali del terzo settore, anche grazie al supporto dei... Argomenti più discussi: Usl, autonomia delle persone con disabilità: inaugurati due appartamenti in via Piave; Autonomia persone con disabilità, inaugurati 2 appartamenti del progetto Aperion; Vivicittà 2026, la corsa di dieci chilometri comporterà tante modifiche alla sosta e alla viabilità; Nuovi appartamenti di Abitare Supportato a Livorno. Via Piave, comandano i clan etnici. Gli spacciatori bloccano due rapinatori. «Questa è zona nostra»MESTRE - Spacciatori dal cuore d’oro e dall’inaspettato senso civico? No, solo un altro modo per controllare il territorio e ribadire che via Piave a Mestre - una delle zone in cui domanda e offerta ... ilgazzettino.it Avviso lavori lungo via Castellana Si informa la cittadinanza che , h24, prenderà avvio la Fase B dei lavori per l’estensione della fognatura nera e dell’acquedotto lungo via Castellana e via Piave, con interventi a - facebook.com facebook #muoversivenezia Per manifestazione in zona Stazione Ferroviaria e Via Piave a Mestre, linee 2, 31H e 32H deviate per via Trento/via Miranese da dove riprendono regolare percorso su via Circonvallazione x.com