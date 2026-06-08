Casa della Musica nona settimana | Armonia e Operetta
Nella nona settimana dedicata alla Casa della Musica, l’attenzione sarà rivolta alle origini dell’armonia, con un focus su come i Greci abbiano collegato musica, matematica e filosofia. Durante l’incontro si discuterà di come gli antichi abbiano sviluppato il concetto di armonia, creando un legame tra le discipline e influenzando la teoria musicale. La sessione prevede letture e approfondimenti storici su questa tematica.
Nelle letture di questo incontro si parlerà di come i Greci inventarono l’armonia, legando in un unico destino la musica, la matematica e la filosofia. Da quel momento, l’Occidente cominciò a costruirsi sulla proporzione della misura e sull’esattezza dei saperi che ne derivarono, dimenticandosi. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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