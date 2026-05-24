Casa della Musica di Como gli appuntamenti della settimana

La Casa della Musica di Como propone questa settimana diversi appuntamenti. Tra questi, si evidenzia un evento che mette in scena il rapporto tra linguaggio ordinario e poetico, sottolineando come il ritmo influenzi il corpo prima che la mente. La descrizione suggerisce un focus sulla relazione tra musica e movimento, evidenziando l’effetto del ritmo sui muscoli. La programmazione include incontri e spettacoli dedicati all’esplorazione del linguaggio musicale e delle sue sfumature.

Il linguaggio ordinario cammina, quello poetico danza. Il ritmo agisce sui nostri muscoli prima ancora che sulla nostra intelligenza, ma è una forza tutt’altro che innocua. Se da un lato è il respiro stesso della vita e dell’arte (così scriveva Valéry), dall’altro può trasformarsi in una. 🔗 Leggi su Quicomo.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Obligados a Irnos SERBIA NO FUE COMO NOS DIJERON

Notizie e thread social correlati

Casa della Musica di Como, tutti gli appuntamenti della settimanaQuesta settimana a Como si svolge la terza serie di eventi presso la Casa della Musica.

Musica al Bourbon Street, gli appuntamenti live della settimanaQuesta settimana al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel centro storico di Napoli, si svolgono diversi concerti dal vivo.

Temi più discussi: Viaggio in Italia con Niccolò Paganini; Casa della Musica, sesta settimana di incontri: Mente, Impulso, Fuoco; Il Paganini Guitar Festival 2026; Insieme per ricordare il giudice Giovanni Falcone.

#casadellamusica - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Miglior Playlist della Casa di Sempre reddit

DMI, Casa della Musica e il progetto (che può diventare) fiore all’occhiello di LatinaA che punto siamo? Claudio Paradiso analizza il futuro del Dizionario della Musica Italiana tra archivi storici, intelligenza artificiale, digitalizzazione e nuove opportunità culturali e occupazional ... latinatoday.it

Cento anni di Miles Davis: il Conservatorio di Cosenza in scena alla Casa della MusicaDocenti e studenti uniti sul palco per ripercorrere i capolavori che hanno rivoluzionato il jazz. È dedicato a Miles Davis il prossimo concerto del Conservatorio di Cosenza, martedì 26 maggio alle 20, ... cosenzapost.it