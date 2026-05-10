Casa della Musica tutti gli incontri della settimana
Alla Casa della Musica di Como si svolgono tre incontri questa settimana. Gli eventi sono programmati in diversi giorni e coprono vari aspetti del panorama musicale locale. La programmazione include momenti dedicati a diversi generi e attività legate alla musica. Gli appuntamenti sono aperti al pubblico e si svolgono nel rispetto delle normative vigenti. La settimana si presenta ricca di opportunità per gli appassionati di musica e cultura.
Proseguono gli appuntamenti alla Casa della Musica di Como, di seguito il calendario della settimana che prevede tre incontri.Lunedì 11 maggio, ore 18:00Reading Filosofico: “La musica silenziosa di Euterpe”I testi che faranno da sfondo alle riflessioni dei partecipanti al reading racconteranno.🔗 Leggi su Quicomo.it
TRUMP SBANCA TUTTO: Aperti gli Archivi UFO del Pentagono! (DOCUMENTI REALI) p 2/2
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