Casa della Musica tutti gli incontri della settimana

Da quicomo.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Casa della Musica di Como si svolgono tre incontri questa settimana. Gli eventi sono programmati in diversi giorni e coprono vari aspetti del panorama musicale locale. La programmazione include momenti dedicati a diversi generi e attività legate alla musica. Gli appuntamenti sono aperti al pubblico e si svolgono nel rispetto delle normative vigenti. La settimana si presenta ricca di opportunità per gli appassionati di musica e cultura.

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Proseguono gli appuntamenti alla Casa della Musica di Como, di seguito il calendario della settimana che prevede tre incontri.Lunedì 11 maggio, ore 18:00Reading Filosofico: “La musica silenziosa di Euterpe”I testi che faranno da sfondo alle riflessioni dei partecipanti al reading racconteranno.🔗 Leggi su Quicomo.it

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