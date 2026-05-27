Per il suo 80° compleanno, un ring è stato allestito nel giardino della Casa Bianca per ospitare uno spettacolo di arti marziali miste. L’evento vedrà la partecipazione di lottatori professionisti che si esibiranno davanti alla residenza presidenziale. L’occasione coincide anche con il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. La manifestazione si svolge in un’area privata e non coinvolge altri spazi pubblici.

Lottatori di arti marziali miste si esibiranno in uno spettacolo davanti alla Casa Bianca in occasione dell’80° compleanno di Donald Trump e del 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. Professionisti di UFC (Ultimate Fighting Championship) si sfideranno in combattimento il 14 giugno e proprio per questo diverse squadre di operai stanno lavorando per erigere il ring, una gabbia metallica a forma di ottagono. Milano, 22enne morto accoltellato. Il padre: “Ho riconosciuto uno degli aggressori dal tatuaggio” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump, lotta di arti marziali per il suo compleanno: il ring prende forma nel giardino della Casa Bianca

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