Potrebbe essere cancellata la riscossione delle cartelle tributarie del Consorzio di bonifica relative agli ultimi dieci anni, dal 2013 al 2023. La Regione sta valutando una proposta di rottamazione totale, che includerebbe anche interessi e more. La misura potrebbe riguardare anche le cartelle collegate alla gestione della Xylella. Non ci sono ancora decisioni definitive, ma si parla di uno spiraglio per una soluzione che coinvolgerebbe un arco temporale così ampio.

Uno spiraglio sembra aprirsi. Per le cartelle tributarie del Consorzio di bonifica potrebbe arrivare la rottamazione totale (non solo degli interessi e more) di dieci anni: la Regione ha ufficialmente chiesto al governo di destinare una quota dei 300 milioni di euro del secondo piano di rigenerazione (da finanziare ancora) alla cancellazione del tributo 630 dal 2013 al 2023. La richiesta è stata legata all'emergenza Xylella che ha provocato danni ingenti agli agricoltori pugliesi. È quanto riferito dall'assessore all'Agricoltura Francesco Paolicelli durante un incontro con i comitati e le associazioni che si battono da anni contro quella che ritengono una «tassa ingiusta». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Cartelle consorzio bonifica e Xylella: ipotesi cancellazione per dieci anni dal 2013 al 2023

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