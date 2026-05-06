Durante la campagna elettorale per le elezioni regionali, i vari partiti avevano promesso di intervenire sulle cartelle emesse dai Consorzi di bonifica, promettendo un loro blocco. Tuttavia, dopo il voto, non sono stati presi provvedimenti concreti e non ci sono state novità in merito a questa questione. La questione delle cartelle dei consorzi rimane così senza una soluzione apparente.

Durante la campagna elettorale per le Regionali, tutti i partiti si sono spesi per lo stop alle cartelle dei Consorzi di bonifica, ma dopo il voto è caduto il silenzio. Gli unici a farsi sentire sono gli agricoltori, che continuano a protestare C'è stato persino un Pd di lotta e di governo sul tema del tributo 630: dal “no” secco alla sospensione del pagamento del tributo ribadito più volte in Consiglio, i Dem sono passati ad inserire nel loro programma “l’azzeramento delle pretese tributarie relative a opere mai effettuate”. Ma il Partito democratico non è stato l'unico nella fase pre voto a sostenere con vigore la necessità di porre fine alla tassa, è stato in buona compagnia: il M5s, ad esempio, ne ha fatto quasi una battaglia di principio, dando sostegno in Consiglio alle veementi proteste degli agricoltori.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Consorzio di bonifica, dalle promesse al nulla: niente stop alle cartelle

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