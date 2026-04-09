Manutenzione e rilancio del Lago Trasimeno ipotesi di un consorzio di bonifica per garantire risorse Indicazione dall’autorità dell’Appennino centrale

L'idea di creare un consorzio di bonifica per il Lago Trasimeno è stata avanzata come possibile soluzione per la manutenzione e il rilancio del bacino lacustre. La proposta prevede l’istituzione di una tassazione dedicata per finanziare interventi ordinari e straordinari. Al momento, la Giunta regionale non ha adottato una posizione ufficiale, ma sta considerando diverse opzioni, mentre l’indicazione proviene dall’autorità dell’Appennino centrale.

Anche l'area del Trasimeno avrà un consorzio di bonifica con relativa tassazione per garantire manutenzioni ordinarie e straordinarie e il miglioramento del bacino lacustre in chiave ambientale? Al momento la Giunta regionale non ha preso una posizione ufficiale ma sta valutando varie ipotesi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Difesa del suolo in Appennino: il Consorzio di Bonifica pianifica 19 interventi per il 2026Si è svolto di recente l’incontro del Nucleo Tecnico Politico per la Montagna, indetto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza per fare il punto... Manutenzione al Condotto. Parla il Consorzio di bonifica: "Lavori rallentati dal maltempo""Il Consorzio aveva già richiesto due volte al Genio Civile la chiusura del Condotto per procedere ai lavori, ma le precipitazioni intense hanno... Crisi del lago Trasimeno, deciso lo stop agli attingimenti idriciL'Unione dei Comuni ha deliberato la sospensione delle licenze a esclusione dell’uso idropotabile e degli usi ittiogenico o igienico-sanitario ... corrieredellumbria.it Sgravi alle attività del lago Trasimeno e di PiedilucoL'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale Modificazione alla legge regionale 29 luglio 2025, numero 5. La modifica ... ansa.it