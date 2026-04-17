Carta d’identità cartacea addio | dal 3 agosto 2026 non sarà più valida nemmeno se non è scaduta

A partire dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non avrà più valore legale, anche se non è ancora scaduta. Questa data segna la fine dell'uso di quel documento, che fino ad oggi ha rappresentato l'identificazione ufficiale per molti cittadini. Dal giorno successivo, sarà necessario utilizzare altri metodi di riconoscimento ufficiale, come le versioni elettroniche o i nuovi documenti digitali previsti dalla normativa.