Carta d’identità cartacea addio | dal 3 agosto 2026 non sarà più valida nemmeno se non è scaduta
A partire dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non avrà più valore legale, anche se non è ancora scaduta. Questa data segna la fine dell'uso di quel documento, che fino ad oggi ha rappresentato l'identificazione ufficiale per molti cittadini. Dal giorno successivo, sarà necessario utilizzare altri metodi di riconoscimento ufficiale, come le versioni elettroniche o i nuovi documenti digitali previsti dalla normativa.
Segnatevi questa data: 3 agosto 2026. Da quel giorno, la cara vecchia carta d'identità cartacea – quella rettangolare, pieghevole, spesso maltrattata nei portafogli – non sarà più un documento di riconoscimento valido. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Leggi anche: Carta d'identità cartacea, da agosto 2026 non sarà più valida (anche se non scaduta): ecco come richiedere la CIE
Leggi anche: Carta d'identità cartacea, da agosto non sarà più valida (anche se non scaduta): ecco come richiedere la CIE
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Carta identità cartacea: addio definitivo nel 2026, ecco cosa fare ora; Addio carta d’identità cartacea, a Roma è emergenza: il piano straordinario del Comune; Comune di Napoli: Piano straordinario per la dismissione delle carte d’identità cartacee; Carta d’Identità Elettronica (CIE): ogni mercoledì mattina uno sportello per chi ha ancora la carta d’identità cartacea.
Stop carta d’identità cartacea, entro quando sostituirla: sarà più facile viaggiare e accedere ai serviziDalla prossima estate, la carta d'identità cartacea non sarà più valida e lascerà il posto al documento elettronico. A deciderlo è il regolamento dell'Unione europea, che si pone l'obiettivo di render ... ildigitale.it
Carta d'identità cartacea non più valida dal 3 agosto 2026, come prenotare appuntamento per la CIE elettronicaAddio alla carta d'identità cartacea, dal 3 agosto 2026 non sarà più valida in tutta l'Unione europea: come chiedere l'appuntamento per ottenere la CIE ... virgilio.it
Lo STRANO CASO del Comune di Lanciano dove un Parco (sulla carta) che potrebbe/dovrebbe diventare il polmone verde della Città resta bloccato, con l'impedimento di piantare alberi ad alto fusto, molto probabilmente perché in quello spazio per 3 giorni l' - facebook.com facebook