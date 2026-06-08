Carrelli della spesa per trasportare il rame rubato | ladro fermato a Cortenuova

Un uomo è stato fermato a Cortenuova mentre cercava di allontanarsi con un carrello della spesa carico di cavi di rame rubati. I cavi erano stati prelevati da un edificio dismesso sotto sorveglianza. La polizia ha intercettato il soggetto mentre tentava di allontanarsi, bloccandolo sul posto. Sul carrello sono stati trovati i materiali rubati, che sono stati sequestrati.

Bassa Orientale. Hanno utilizzato un carrello della spesa per caricare e portare via cavi di rame rubati da un immobile dismesso sottoposto a vigilanza a Cortenuova. Il furto è stato sventato dalla polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale durante un controllo del territorio. Gli agenti hanno notato movimenti sospetti nei pressi della struttura e sono intervenuti sorprendendo due persone mentre stavano caricando il materiale su un furgone. Alla vista delle pattuglie uno dei due è riuscito a fuggire, mentre il complice è stato fermato e identificato. Il materiale rubato è stato recuperato integralmente e restituito al legittimo proprietario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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