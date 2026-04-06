Castiglioncello recuperati quattro carrelli della spesa gettati in mare

A Castiglioncello, lungo il litorale tra i Pungenti e il Bagno Caletta, sono stati recuperati quattro carrelli della spesa che erano stati gettati in mare. Il recupero è avvenuto in seguito a numerose segnalazioni alle autorità, che hanno operato per rimuovere gli oggetti dall’acqua nei giorni scorsi. Questa azione si inserisce in un’operazione più ampia di tutela dell’ambiente marino nella zona.

Quattro carrelli della spesa sono stati recuperati dal mare in pochi giorni lungo il litorale di Castiglioncello tra la zona dei Pungenti e l’area del Bagno Caletta dopo diverse segnalazioni alle autorità. I primi due sono stati rinvenuti all’interno dell’ex vecchio porticciolo poco prima del Parco Uzielli nel pomeriggio di lunedì 30 marzo. I volontari del Centro assistenza e soccorso in mare hanno utilizzato un rampino per riportarli a riva e secondo quanto emerso sarebbero stati gettati in acqua durante una bravata notturna. Pochi giorni dopo, un secondo intervento ha portato al recupero di altri due carrelli vicino il Bagno Caletta, dove erano già stati individuati sott’acqua in concomitanza con la prima operazione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: La spesa non si ferma. Sciopero anti-aperture ma domani via ai carrelli