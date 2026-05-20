Le api e gli insetti impollinatori svolgono un ruolo fondamentale nella produzione alimentare, contribuendo alla crescita di molte colture che finiscono sulle nostre tavole. La loro assenza potrebbe portare a un aumento dei costi alimentari, con stime che indicano un valore economico fino a 577 miliardi di euro legato a questa funzione invisibile. In Europa, l’84% delle colture agricole dipende da questo lavoro impollinatorio, spesso poco riconosciuto ma essenziale per l’approvvigionamento alimentare e i prezzi al consumo.

? Punti chiave Come influisce la scomparsa degli insetti sul prezzo della tua spesa?. Perché l'84% delle colture europee dipende da un lavoro invisibile?. Cosa succede ai margini degli agricoltori se diminuiscono gli impollinatori?. Come si trasforma il costo del cibo quando cala la biodiversità?.? In Breve L'84% delle specie coltivate nell'Unione europea dipende dal lavoro degli insetti.. Il valore della produzione agricola legata all'impollinazione mondiale raggiunge 577 miliardi di dollari.. In Italia il valore specifico del servizio di impollinazione è di 2,5 miliardi di euro.. L'Europa registra un valore annuo per l'impollinazione tra i 5 e i 15 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Api e carrelli della spesa: il valore invisibile fino a 577 miliardi

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